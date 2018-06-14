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Sultangazi'de seyir halindeki özel halk otobüsünde yangın

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeyken yanmaya başlayan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi. Otobüste yolcu olmaması olası facianın önüne geçti.

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Sultangazide seyir halindeki özel halk otobüsünde yangın

İstanbul Sultangazi'de, Yunus Emre Bulvarı üzerinde seyreden ve içinde yolcu bulunmayan özel halk otobüsünden duman çıktığını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park etti.

Aracın yandığını gören sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler kısa sürede büyüyerek otobüsü kapladı. Otobüsün park ettiği yerde bulunan bir marketin tabelası da alevlerin sıçraması sonucu yandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Otobüs ile içinde bulunan bir motosikletin kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Kaynak: AA 

Etiketler: yangın, Sultangazi, otobüs, İstanbul
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