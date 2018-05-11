Sultangazi'de minibüs öğrenci servisine çarptı

İstanbul Sultangazi'de sabaha karşı seyir halinde olan bir öğrenci servisine, aşırı süratli giden bir minibüs çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öğrencisi servisi devrilerek park halindeki araçlara çarptıktan sonra yan yattı. Sürücü ve hostes hafif şekilde yaralandı.

Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA