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Sultanbeyli'deki olaylarla ilgili FETÖ davasında karar

15 Temmuz'da Sultanbeyli'deki olaylarla ilgili FETÖ davasında mahkeme anayasayı ihlal suçundan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 116 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

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Sultanbeylideki olaylarla ilgili FETÖ davasında karar

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılandığı davada, 119 sanık "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti rütbeli 3 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet eski Hava Harp Okulu öğrencisi olan 116 sanığında aynı suçtan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Tutuksuz sanık 3 erin tüm suçlardan beraatine hükmeden heyet, 119 tutuklu sanığın bu hallerinin devamına karar verdi. 

Kaynak: AA

Etiketler: 15 temmuz, sultanbeyli, mehmetçik vakfı, fetö, silivri
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