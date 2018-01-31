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Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısı davasında karar

Sultanahmet'te 12 Ocak 2016’da 12 kişinin hayatının kaybettiği canlı bomba eylemine ilişkin davada, 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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Sultanahmetteki canlı bomba saldırısı davasında karar

Sultanahmet'te 12 Ocak 2016’da çoğu Alman vatandaşı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı canlı bomba eylemine ilişkin Suriye ve Iraklıların da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada, 3 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 329'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan El- Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali, Halil Derviş, Abdulrahman Faiz Raşit ve avukatları katıldı.Son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları beraat talebinde bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, haklarında yakalama kararı bulunan ve savunması alınamayan 4 sanığın dosyasının ayrılmasına, 18 sanığın da yeterli delil elde edilememesi nedeniyle atılı suçlardan beraatlerine karar verdi.

Sanıklardan Abdulrahman Faiz Raşit'e, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, Hasan El- Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş'in de "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını karara bağladı.

Söz konusu 3 sanığın, saldırıda 12 kişinin öldürülmesine yardım ettikleri gerekçesiyle 12 kez 16'şar yıl olmak üzere 192 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran mahkeme, aynı sanıkların 16 kişiyi de öldürmeye teşebbüs etmek suçuna yardım ettikleri gerekçesiyle 16 kez 8'er yıl olmak üzere 128'er yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme yine aynı sanıklar Hasan El- Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali, Halil Derviş'in "Tehlikeli maddenin izinsiz olarak bulundurma" suçundan 9'ar yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. 

Kaynak: AA 

Etiketler: Sultanahmet, canlı bomba
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