Sultanahmet'teki canlı bomba eylemi davasında karar açıklandı

Sultanahmet'te 12 Ocak 2016’da 12 kişinin öldüğü canlı bomba eylemine ilişkin davada, 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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Burseya Dağı ve bazı köylerde taş süsü verilmiş mayın bulundu
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