Sultanahmet'te 100 bin hatim duası yapıldı

İstanbul genelindeki tüm camilerde cuma namazı öncesi 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı yapıldı.

Sultanahmet Camisinde cuma namazı öncesi İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen programda, şehitler için okunan 100 bin hatmi şerifin duası yapıldı.

Namaz öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, 15 Temmuz'un tarihte üzüntü verici, acıyla anılacak, çok ibret alıcı bir olay olduğunu söyledi.

Göğsünü tanklara siper eden milletin bir destan yazdığını ifaden eden Yılmaz, bu manada hem çok hüzünlü hem de sevinçli olduklarını kaydetti.

Müftü Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sevinçliyiz çünkü en zor zamanlarda bile milletimizin neler yapabileceğini, bizim insanımızın cesaretini, öz güvenini, vatan ve millet için fedakarlığını görmüş olduk. Bunun senei devriyesi münasebetiyle uzun süreden beri bir hazırlık yapıyoruz. Şehitlerimiz için 100 bin hatim okuttuk Türkiye genelinde, cuma saatinde bir Kur'an ziyafeti yapılacak, hatimlerin duası yapılacak. Bugüne has, bugünün önemini anlatan hutbemiz olacak, bu hutbe Sultanahmet ve benzeri camilerimizde İngilizce ve Arapça olarak da verilecek."

Programların devam edeceğini belirten Yılmaz, "Köprüde yapılacak olan program, Edirnekapı'daki şehitlikte 15 Temmuz münasebetiyle 30 hafızımıza 14 saat süreyle Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okutacağız, İstanbul'un ve Türkiye'nin her yerinde 15 Temmuz'un yaşaması ve yaşatılması adına programlar yapacağız." dedi.

FETÖ'nün 40 yıldır din kisvesi altında insanları kandırdığını, sonunda ihanete düşen şebekenin ortaya çıkması anlamlı ve önemli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, diğer bir önemli olanın da halkın bu ihanet şebekesini durdurabilmesi olduğunu aktardı.

Cuma namazını İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz kıldırırken, hutbede 15 Temmuz direnişinin önemini anlattı.

Öte yandan İstanbul'daki tüm yaz Kur'an kurslarında "Şehitlerimizi Anma Özel Programı" gerçekleştirileceği bildirildi.

Yurtta hatim duaları

Şanlıurfa'da ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'' etkinlikleri kapsamında, şehitler için okunan 100 bin hatmin duası yapıldı.

Kentte tüm camilerde cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde ise daha önceden okunan 100 bin hatmin duası yapıldı.

Kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programda, İl Müftüsü İhsan Açık tarafından ülkenin selameti için de dualar edildi. Camide bulunanların bu sırada duygulandığı görüldü.

Duanın ardından avlusu Türk bayraklarıyla donatılan camiye akın edenler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı hutbeyi dinledi.

Cuma namazının ardından Eyyübiye Belediyesince çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, bazı AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları da katıldı.

Adıyaman

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Hastane mescidindeki hatim programına Başhekim Yardımcı Doç. Dr. Fatih Doğan, Başhekim Yardımcısı Dr. Mahmut Aslan, hastane personeli ile hasta ve hasta yakınları katıldı.

Müftülük görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından vatan ve millet uğruna şehit olanlar ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dualar edildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'taki tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi, Türkiye genelinde okunan 100 bin hatmi şerif ve kent genelinde okunan 2 bin hatmin duası yapıldı.

Camide şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç hatim duası yaptı.

Programa, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, merkez Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Timuçin Alper, İl Emniyet Müdürü Doğan İnce, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları ile katıldı.

Gaziantep

''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'' dolayısıyla Gaziantep ve ilçelerindeki camilerde Kur'an-ı Kerim okundu.

Ulu Cami'de okunan ve 15 Temmuz'a ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği hutbede şehitler için dualar edildi. İslahiye ilçesinde ise camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz konulu hutbe okutuldu.