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Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı lisede 135'inci Pilav Günü

Sultan Abdülhamid tarafından "Bursa Mekteb-i Sultanisi" adıyla yaptırılan Bursa Anadolu Erkek Lisesi'nde 135'inci Pilav Günü düzenlendi.

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Sultan Abdülhamidin yaptırdığı lisede 135inci Pilav Günü

Lisenin bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği (BELDER) Başkanı Cevdet Ulu, okulun 1883 yılında, Osmanlı bütçesinden destek alınarak yapıldığını anlattı.

Lisenin, kentin sanayi, tarih ve kültürüne katkı sağladığını vurgulayan Ulu şu açıklamarı yaptı:

"Biz mezunlar olarak eğitimi dert ediniyoruz. Nüfusumuzun yarısı gençlerden oluşan ülkemizin bu yüzyılda iddialı olabilmesi için tüm çocuklarımızın daha iyi eğitim almasını istiyoruz. Bu doğrultuda veriye dayalı karar verme pratiği geliştiren bir sistem oluşturulmasını, öğretmenliğin profesyonel bir meslek olmasını, dezavantajlı çocuklarımıza küçük sınıflar tahsis edilmesini, fen, teknoloji, matematik ve mühendislik eğitimi seferberliğinin yapılmasını önemsiyor ve temenni ediyoruz." 

Okulun yaşayan en eski mezununun 73. pilav günü

Okulun yaşayan en eski mezunlarından Sait Bildirenler, 1943 yılında Bursa Erkek Lisesi'nden mezun olduğunu vurguladı. O tarihten bu yana 2 yıl hariç tüm Pilav Günü etkinliklerine katıldığını söyleyen Bildirenler, bütün gayesinin döneminden arkadaşlarını görmek ve o günleri yeniden yaşamak olduğunu belirtti.

Pilav Günü'ne, ağabeyi Metin Narlı adına katılan Ayşe Doğruer ise, "Ağabeyim bu okuldan 1960'tan önce mezun olmuştu. Kendisi bitkisel hayatta. Onun için geldim aldım bu onur belgesini, kulağına söylersem belki işitir" dedi.

Konuşmaların ardından 40, 50 ve 60 yıl önce mezun olanlara onur belgeleri verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sultan Abdülhamid, pilav günü, mezun, Cevdet Ulu, Bursa Erkek Lisesi, BELDER
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