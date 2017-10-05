Suikast timinin 'pişman' olmadığı kanaatine varıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında, 2 polisin şehit edilmesine ilişkin 31 kişiye verilen 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında, sanıkların suçtan pişmanlık duyduklarına dair olumlu bir kanaat oluşmaması dolayısıyla indirime gidilmedi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 20 Şubat'ta görülmeye başlayan ve yaklaşık 7,5 ay süren 2'si firari 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada, suikast girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker'in şehit edilmesiyle ilgili 33 sanığa ceza verildi.

Sanıklar Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber, Zekeriya Kuzu, Ali Aktürk, Davut Uçum, Haldun Gülmez, Zeki Göçmen, Murat Dağlı, İsmail Yiğit, Muhammet Burak İpek, Yakup Özcan, Ergün Şahin, Hasan Aslanbay, Gökhan Güçlü, Serkan Elçi, Mehmet Cantaz, Ekrem Benli, Selman Çankaya, Mustafa Serdar Özay, Ömer Faruk Göçmen, Abdulhamit Gülerden, Erkan Çıtak, İlyas Yaşar, Muammer Gözübüyük, Mehmet Demir, Ali Sarıbey, Mehmet Öztürk, Enes Yılmaz, Murat Köse ve Bahadır Sagun, Çetin ve Eker'in şehit edilmesine ilişkin iştirak halinde üzerlerine atılı bulunan "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işledikleri gerekçesiyle 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Polis memurlarının şehit edilmesiyle ilgili helikopter ikinci pilotu sanıklar Yücel Ekizoğlu ve Haydar Murat Özden'e ise 2'şer kez müebbet hapis cezası verilmesi karara bağlandı.

Pişmanlık duyduklarına dair olumlu kanaat oluşmadı

Mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbete çarptırılan sanıkların cezasında, suçtan pişmanlık duyduklarına dair olumlu bir kanaat oluşmaması dolayısıyla indirime gitmedi.

Kararda, "Mağdur sanıklar ile sanıkların fiilden sonraki ve yargılama sırasındaki davranışları, yargılama esnasında mahkemeye yönelik tavırları, işlenen suçtan pişmanlık duyduklarına dair olumlu bir kanaat hasıl olmaması, bu suçla birlikte işlenen suçların ağırlığı ve vahameti göz önünde bulundurularak haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına, mağdur sanıklar ile sanıklar hakkında başkaca kanuni veya takdiri artırım ve/veya indirim hükmünün uygulanmasına takdiren yer olmadığına..." ifadelerine yer verildi.