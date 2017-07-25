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Suikast hazırlığındaki kadın terörist yakalandı

Hakkari'de suikast hazırlığında olan PKK'lı kadın terörist, operasyon sonucu yakalandı.

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Suikast hazırlığındaki kadın terörist yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kaymakam ve belediye başkan vekiline suikast hazırlığı yapan PKK'lı kadın terörist, güvenlik güçlerince gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Cengiz Topel Caddesi'nde yürütülen devriye sırasında kaymakamlık önünden çarşı istikametine giden polis araçlarını izleyen şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, polislerin fark etmesi üzerine panikleyerek Kültür Sanat Sokağı'na giden şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin yer göstermesi sonucunda el bombası ve roket sevk fişeği bulunduğu bildirildi.

Şüphelinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

Etiketler: Hakkari, Yüksekova, terörist
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