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Buradasınız : » » Suikast hazırlığındaki kadın terörist tutuklandı

Suikast hazırlığındaki kadın terörist tutuklandı

Dargeçit ilçesinde, aralarında ilçe ve AK Parti yöneticilerine silahlı saldırı düzenlemek için keşif yaptığı tespit edilen kadın teröristin de bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

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Suikast hazırlığındaki kadın terörist tutuklandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, aralarında ilçe ve AK Parti yöneticilerine suikast için keşif yapan "Rozerin" kod adlı PKK'lı kadın terörist Mevlüde Gündüz'ün de bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

Dargeçit ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Temmuz'da ablası adına kayıtlı nüfus cüzdanı ile yakalanan Gündüz ile birlikte gözaltına alınan Tahir D, Cemile D, Beşir C. ve Zeynep A, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrasında mahkemeye sevk edilen 5 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince takibe alınan kadın terörist, 2 Temmuz'da Saray Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde yakalanmış, ilçe ve AK Parti yöneticiler ile bazı polis noktalarına suikast tarzı saldırı planladığı belirtilmişti.

Etiketler: Mardin, dargeçit, terörist, terörist suikast, terör operasyonu
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