Suikast girişimi davasını izlemeye 'hain' yazılı tişörtlerle geldiler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına devam ediliyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Duruşmanın görüleceği salonun yakınında toplananlar, darağacı kurup "İdam isteriz" sloganları atarak sanıklara tepki gösterdi.

Vatandaşlar, dünkü duruşmaya üzerinde Türkçesi "Kahraman" anlamına gelen İngilizce "Hero" yazan tişörtle gelen sanık Gökhan Güçlü'ye tepkilerini "Hain" anlamındaki "Traitor" yazan tişörtler giyerek gösterdi. Vatandaşlar iki tişörtü darağacına astı. Sanık Güçlü'nün fotoğrafının da yer aldığı üzerinde "Katilden Kahraman Olmaz" yazan pankart açıldı.

"Asımın nesli darbecileri yendi", FETÖ'cü hainlere en ağır ceza verilsin", "İmanını satmış hainler" ve "Darbe yapmak maklube yapmaya benzemez" gibi yazan dövizler taşıyan kalabalık, sık sık örgüt ve elebaşı Fetullah Gülen aleyhine slogan attı.

Sanıklardan bazıları jandarma araçlarından inip yürüyerek mahkeme salonuna götürülmeyi kabul etmeyince kalabalık, duruma tepki gösterdi.

Araçtan jandarmalar tarafından indirilen sanıkların mahkeme salonuna alınmasının ardından duruşmaya başlandı. Salonda sanık yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmanın bugünkü oturumunda bazı bilirkişi raporlarının okunması ve delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.