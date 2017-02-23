Suikast girişimi davasında 4 gün geride kaldı

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada 4 gün geride kaldı

Muğla E Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan sanıklar, adliyenin fiziki koşullarının yetersizliği nedeniyle mahkeme salonuna dönüştürülen Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonuna getirildi.

Binanın bahçesinde araçlardan indirilen sanıklar, jandarma eşliğinde salona alındı. Bina etrafında duruşma süresince aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu 400’den fazla güvenlik görevlisi görev aldı.

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davanın 4 gündür süren ilk duruşmasında, iki numaralı sanık Gökhan Şahin Sönmezateş, üç numaralı sanık Şükrü Seymen ile aralarında Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski astsubay Zekeriya Kuzu dinlendi.

Duruşmada sanıkların büyük bölümü emniyette ve savcılıkta verdikleri ifadelerle çelişkili beyanlarda bulundu.

28 Şubat Salı gününe kadar ara verilen duruşmaya, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski yaverlerinden Ali Yazıcı, MAK ekibi ve helikopter pilotlarının da yer aldığı 32 sanığı dinlemek üzere devam edilecek.

İlk duruşmada Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber, Zekeriya Kuzu, Serkan Elçi, Özay Cödel, Haldun Gülmez, Ali Sarıbey, Bahadır Sagun, Murat Köse, Mehmet Demir ve Ramazan Elmas olmak üzere toplam 12 sanık dinlenmiş oldu.

İddianame

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı iddianamede, 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Saldırıyı gerçekleştiren sanıklar hakkında en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.