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Sudanlı yetimlerden Türk askerine dua

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na Sudanlı yetimler dualarıyla destek oldu.

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Sudanlı yetimlerden Türk askerine dua

TSK'nın, Afrin bölgesinde "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını baskı ve zulümden kurtarmak" üzere başlattığı operasyonun zafere ulaşmasını dileyen yetimler, Fetih Suresi'ni okudu.

Umdurman kentinin Darüsselam bölgesindeki Osman bin Affan Kuran Kursu'nun 312 öğrencisi, okudukları Kuran-ı Kerim'in ardından Türk askeri için dua etti.

Yetim Ahmet Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah Türk askerini korusun." dedi.

Nyalalı yetimler de TSK'ya destek verdi

Sudan'ın Nyala şehrinde bulunan Şeyh Ahmed Farah Abdullah Kur'an Kursu'ndaki yetimler de okudukları dualarla TSK'ya destek verdi.

Türk bayrağı tutan yetimler, kağıda "Zeytin Dalı" yazarak Türk ordusunun yanında yer aldıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, sudan, dua
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