Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi: Ne yapıyorsak bu eroin yüzünden

Olay, gece saatlerinde merkez Karatay İlçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi, Şerafettin Caddesi üzerinde bulunan hamamda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir kişinin cadde üzerindeki iş yeri çatılarında gezdiği ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede adrese gelerek çevrede araştırma yapmaya başladı.

İncelemeler sırasında Tarih Mahkeme Hamamı çatısından seslerin geldiğini fark eden ekipler, çatıya çıkarak hırsızlık şüphelisi Emrah Ö.(31) çatının sac demirlerini sökerken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

"Beni çekmeyin, gidin eroin satanları çekin"

Burada etkisiz hale getirilerek emniyete getirilen ve çaldığı malzemeleri satarak uyuşturucu aldığını itiraf eden şüpheli Emrah Ö. gazetecilere “Beni çekmeyin gidin eroin satanları çekin, ne yapıyorsak bu eroin yüzünden yapıyoruz. Kimseler düşmesin Allah kimseyi düşürmesin, Allah kimsenin çocuğunu düşürmesin” demesi dikkat çekti.

Diğer taraftan suçüstü yakalanan ve 10 ayrı dosyadan kaydı olan Emrah Ö.’nün önceki gün bir evin bodrum katında hırsızlık yaparken yakalandığı, dün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA