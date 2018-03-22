Suçlamaları reddeden FETÖ zanlısı 196 bin kez ByLock'a girmiş

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ragibe Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Örgütün "Samsun Bölge Öğrenci Sorumlusu" olduğu iddia edilen Öner'in 196 bin 618 kez 'ByLock'a giriş yaptığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde gözaltına alınan örgütün "Samsun Bölge Öğrenci Sorumlusu" olduğu öne sürülen firari Ragibe Öner'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Ragibe Öner'in örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve programa bir telefonundan 163 bin 121 kez, diğer telefonundan ise 33 bin 497 kez giriş yaptığı tespit edildi.

Aynı operasyonda gözaltına alınan Ragibe Öner'in eşi Ahmet Öner'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA