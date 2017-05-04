  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Suç örgütü operasyonunda gözaltı sayısı artıyor

Sinop merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 kişi daha gözaltına alındı.

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Suç örgütü operasyonunda gözaltı sayısı artıyor

Sinop merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek için örgüt kurma iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 34 zanlıdan 5'i daha gözaltına alındı.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini vali, kaymakam ve belediye başkanı olarak tanıtıp büyük firmalardan şehit aileleri ve kanser hastaları için yardım topladıklarını iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 5'i daha yakalandı.

Operasyon kapsamında daha önce yakalananlarla gözaltına alınanların sayısı 22'ye yükseldi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sinop Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün, Sinop, Çorum, Kırklareli, Tekirdağ, Yozgat, İstanbul, Gaziantep ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, haklarında yakalama kararı verilen 34 şüpheliden 17'si gözaltına alınmıştı.

Etiketler: sinop merkezli 8 il, suç örgütü operasyonu
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