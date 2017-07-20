Suç örgütü operasyonunda 10 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, organize suç örgütü elebaşı Sedat Şahin'in yakın adamlarından olduğu öne sürülen E.A'nın da aralarında bulunduğu 29 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Organize suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A. ile B.E, R.B, A.S, G.A, S.E, Ö.D, U.E, N.Y. ve M.O. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun merkez, 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile İzmir'de 13 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda, uzun namlulu ve pompalı tüfekler, 14 tabanca, bıçaklar ve çeşitli eşyalar ele geçirilmişti. AA