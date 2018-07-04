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Suç mağdurlarına özel internet sitesi kuruluyor

Adalet Bakanlığı, suç mağdurlarına yönelik "magdur.gov.tr" adlı internet sitesi kuruyor.

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Suç mağdurlarına özel internet sitesi kuruluyor

Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanlığı, suç mağdurlarına yönelik özel bir internet sitesinin oluşturulmasına yönelik çalışma başlattı.

Tasarımında ve yazılımında sona gelinen "magdur.gov.tr" adlı internet sitesi, kısa süre içerisinde kullanıma sunulacak. Site, mağdurların bilgilendirilmesinde etkin rol üstlenecek.

Mağdurlar hangi haklara sahip olduklarını sitedeki bölümlerden öğrenebilecek.

Adli süreçle ilgili bilgilerin bulunacağı sitede, suç sonrasında hangi kurumlara nasıl başvuru yapılacağı ile ilgili alanlar yer alacak.

Psikolojik desteğin anlatılacağı siteden mahkeme aşaması hakkında da bilgilere ulaşılabilecek.

Koruma tedbirlerine ve adli yardımla ilgili bilgilerin aktarılacağı sitede, dilekçe örnekleri sunulacak.

Kaynak: AA

Etiketler: suç mağdurları, Adalet Bakanlığı
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