  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Subay ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda aralarında subay ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.

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Subay ve askeri öğrencilerin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 31 askeri personel gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında, 3'ü meslekten ihraç edilmiş, 30'u aktif TSK çalışanı 33 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak" suçlarından yakalama kararı verildi.

Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Bartın, Muğla, Balıkesir, Zonguldak, Muş, Batman, Elazığ, Giresun ve Eskişehir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 27 astsubay ve 2 askeri öğrenci gözaltına alındı.

Firari olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler: FETÖ operasyonu, fetö, PDY
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