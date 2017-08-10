Sualtında da ziyaretçilerini ağırlayacak

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölünden taşınan tarihi eserlerin yanı sıra baraj gölünde kalacak olan tarihi varlıkların güçlendirilmesi için de çalışmalar başlatıldı.
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