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Buradasınız : » » Su kanalında ilerleyen at arabası, sosyal medyada ilgi odağı oldu

Su kanalında ilerleyen at arabası, sosyal medyada ilgi odağı oldu

Adana'da iki kişinin üzerlerinde bulunduğu at arabasıyla su kanalında ilerlediği görüntülerin yer aldığı video, sosyal medyada ilgi gördü.

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Adana'da su kanalında, yaklaşık 2 metrelik suda at arabasıyla ilerleyen 2 kişiyi fark eden çevre sakinleri, cep telefonu ile görüntüledi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı, beğeni aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, su kanalında iki kişinin at arabasıyla ilerlediği görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Kentte at arabasının sadece karayolunda değil, kanalda da yasak olduğu belirtilen açıklamada,

"Aylar öncesinde başkanımız Hüseyin Sözlü bir ilke imza atarak at arabalarını yasaklamıştı. Fakat bunun sadece karayolunda yasak olduğunu zanneden çılgın Adanalılar var, onlara sesleniyoruz, KANALDA DA YASAK!" denildi.

 

 

Kaynak: DHA

Etiketler: ata arabası, Adana
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