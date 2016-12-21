Su deposunda buzdan şelaleyi andıran görüntü

Van'da dondurucu soğukların etkisiyle zarar gören su deposundan sızan suyun donması, ilginç görüntünün ortaya çıkarmasına neden oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi kentte, gölet, akarsu ve şelalelerin kısmen donmasına neden oldu.

Gevaş ilçesine bağlı Kızıltaş Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki su deposunun şebeke hattındaki borularından biri de aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Dondurucu soğukların etkisiyle zarar gören su deposundan çevreye akan su, buzdan bir şelaleyi andıran görüntü oluşturdu.

Mahalle Muhtarı Mehmet Adakan yaptığı açıklamada, bu sene soğuk havanın etkisini çok erken gösterdiğini ve su deposunun "buz şelalesi"ne döndüğünü söyledi.

Kış mevsiminin çok sert geçtiğini ifade eden Adakan, özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının iyice düştüğünü aktardı.

Adakan, soğuk hava nedeniyle insanların yarım saatten fazla dışarıda duramadığını belirterek "İnsanlar dışarıda fazla duramıyor, yoksa donarlar. Köyün su ihtiyacının sağlandığı su deposu da soğuklar nedeniyle buz kütlesine döndü." dedi.

Adakan, su deposunu onarmak için çalışma başlatılacağını kaydetti.