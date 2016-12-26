Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 2
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.513
    Euro: 3.676
  • BIST: 77028.47
    Altın: 127.985

Kapat
Buradasınız : » » SSM'den ANKA-S Projesi'ne ilişkin açıklama

SSM'den ANKA-S Projesi'ne ilişkin açıklama

10 adet İHA ile ilgili yer sistemlerinin gelecek yıl başlayacak teslimatlarının 2018'de tamamlanmasının planlandığı, kalifikasyon sürecinin devam ettiği bildirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
SSMden ANKA-S Projesine ilişkin açıklama

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) havadan keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmekte olan ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemine yönelik sözleşme kapsamında 10 adet İHA ile ilgili yer sistemlerinin gelecek yıl başlayacak teslimatlarının 2018'de tamamlanmasının planlandığı, kalifikasyon sürecinin devam ettiği bildirildi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM) konuya ilişkin yazılı açıklamasında, TSK'nın havadan keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilmekte olan ANKA İHA sisteminin seri üretimine yönelik sözleşmenin, Müsteşarlık ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) arasında 25 Ekim 2013 tarihinde imzalandığı hatırlatıldı.

Sistemin 23 bin fit irtifada 18 saat görev yapabilme özelliğine sahip olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ANKA-S İHA sistemi halihazırda sahip olduğu kabiliyetlere ilave olarak uydu üzerinden kontrol (SATCOM TÜRKSAT 4B), telsiz rölesi, kriptolu veri linki, milli uçuş kontrol bilgisayarı ve yüksek çözünürlüklü milli tasarım EO/IR kamera özelliklerini içerecektir. Operasyon, Simülatör ve Eğitim Merkezi (OSEM) vasıtasıyla görüş hattı ötesinde uydu üzerinden aynı anda birden fazla ANKA-S İHA sistemi kontrol edilebilecektir.

Sözleşme kapsamında, 10 adet İHA ve ilgili yer sistemlerinin 2017 yılında başlayacak teslimatlarının 2018 yılında tamamlanması planlanmakta olup halihazırda kalifikasyon süreci devam etmektedir." AA

Etiketler: SSM, iha, ANKA-S Projesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER