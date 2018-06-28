SSM, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’ni duyurdu

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) desteğiyle geçen yıl ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Siber Güvenlik Kümelenmesi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nda düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’yle, yerli-milli siber güvenlik teknolojilerinin yaygınlaşması ve sektörde faaliyet gösteren firmaların desteklenerek uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün ve ihracat miktarının artırılması hedefleniyor.

SSM, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’yle yerli-milli siber güvenlik teknolojilerinin yaygınlaşması ve sektörde faaliyet gösteren firmaların desteklenerek uluslararası piyasalardaki rekabet gücünün ve ihracat miktarlarının artırılması hedefliyor. pic.twitter.com/jCF2D9sZ73 — SSM (@SavunmaSanayii) 28 Haziran 2018

Toplantıda konuşan SSM Müsteşarı İsmail Demir, siber güvenliğin kurumun görevleri arasında olduğunu belirtti.

Savunmanın konusunun sadece TSK'nin araç ve gereçlerinin modernizasyonu ve temini olarak algılanmaması gerektiğini belirten Demir, sağlık, ulaşım, enerji, haberleşme ve eğitim gibi alanlarda da ülkenin güvenliğinin sağlanmasının önem taşıdığını vurguladı.

“Siber güvenliğe geniş spektrumla bakmalıyız”

Demir, "Bugün savaşın olmadığını düşündüğümüz ortamlarda da başka çeşit savaşlar var. İnsanların haberleşme özelinin bulunması veya şirketlerin, emniyet birimlerimizin ve devletimizin hassas bilgilerinin korunması aslında savunma kavramının içini dolduruyor. Madem öyle, bize atfedilen görevlerin arasında olan siber güvenliğe geniş spektrumla bakmalıyız." diye konuştu.

“Donanım meselesi radarımızdan kaçmamalı”

Savunma sanayiinin geliştirilmesi ve koordinasyonu konusunda kendilerine "bu alanda birlikler kurma" gibi görevlerin de verildiğini anımsatan Demir, siber alanının boş bırakılmaması gerektiğine dikkati çekti.

Demir, emniyet güçlerinin çeşitli projelerini yapmak durumunda olduklarına değinerek, "Bu alandaki ürünlerde dışa bağımlılık söz konusu." ifadesini kullandı.

Çözüm olarak mümkün olduğunca geniş tabanlı ve katılımlı bir kümelenme oluşturmayı planladıklarını vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Kümelenmede, çözümlerin geliştirildiği, geliştirme alanlarının ortak belirleneceği, bir taraftan bilgini artırılması, insan kaynağının yetiştirilmesi, insan kaynağından oluşan şirketlerin ayakta kalmaları, desteklenmeleri, yerli ürünlerin öncelikle kullanılır hale gelmesi gibi bir dizi konuya hep beraber el atmamız gerekiyor. Burada donanım meselesi de unutulmamalı ve radarımızdan kaçmamalı diye düşünüyorum."

Demir, yerli ve milli çözümlerin gerekliliğine işaret ederek, kullanıcıların ürüne yaklaşımında sertifikasyon konusunun da önemli olduğunu kaydetti.

Siber Güvenlik Kümelenmesi

Siber Güvenlik Kümelenmesi, SSM'nin desteğiyle geçen yıl ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katılımıyla oluşturuldu.

SSTEK AŞ tarafından yürütülen projenin vizyonu, siber güvenlik alanında yetkin insan kaynağı ve markalaşmış yerli ve milli çözümlerle global pazarda rekabetçi ve söz sahibi olmak olarak belirlendi.

Bu kapsamda, Türkiye'deki siber güvenlik firmalarının sayısının artırılması, üyelerinin teknik, idari ve finansal açılardan gelişimlerinin desteklenmesi, siber güvenlik ekosisteminin standartlarının geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin markalaşması, firmaların daha hızlı şekilde ortak pazara girebilmeleri, Ar-Ge, üretim ve pazarlama ortaklığı yapmaları, ihracat miktarlarını artırmaları hedefleniyor.

Siber Güvenlik Kümelenmesinde ASELSAN, HAVELSAN, STM, Türksat, Turkcell, Türk Telekom'un da aralarında olduğu çok sayıda kurum ve kuruluş faaliyette bulunuyor.

Kaynak: AA/TRT Haber