Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu: Galatasaray

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de 60. sezonun şampiyonu Galatasaray oldu.

İlk devreyi golsüz eşitlikle tamamlayan sarı-kırmızılılar, 66'ncı dakikada Gomis'in golüyle 3 puana uzandı.

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun son hafta maçında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı takım, toplamda 21. şampiyonluğuna ulaştı.

Büyük sevinç yaşadılar

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan Galatasaraylı futbolcular, bu coşkusunu daha sonra kendilerini desteklemeye gelen taraftarıyla paylaştı.

Sarı-kırmızılı futbolcular Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i omuzlara alıp havaya fırlattı. Galatasaraylı futbolcular daha sonra üzerinde daha önce Galatasaray'ın şampiyon olduğu sezonlar ve "Ruhumuzu sahaya koyduk, şampiyon olduk 21" yazılı tişörtleri giydi.

Galatasaraylı taraftarlardan 'Kudüs' mesajı

Galatasaray sahaya beyaz formayla çıkarken, Göztepeli futbolcular 2018-2019 sezonunda giyecekleri efsane parçalı formayla sahada yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar tribüne "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır." yazılı pankart astı.

FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde maç yöneten ilk Türk hakemi Doğan Babacan'ın vefatı nedeniyle müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun bugün oynanan karşılaşmalarla sona ererken Galatasaray'ın şampiyon olduğu belirtildi.

Cengiz: Bütün camiaya hayırlı uğurlu olsun

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, elde edilen 21. şampiyonluğu bütün camiaya ve taraftarlara hediye ettiğini söyledi.

Cengiz, 34 haftalık maratonda mutlu sona ulaştıklarını belirterek, "Başından beri hak ettiğimiz, adil, doğru ve dürüst bir yarışın sonunda ipi göğüsledik. Çok mutluyum, 18 rakibimizi ve son ana kadar bu yarışı götüren 4 rakibimizi kutluyorum. Adil bir yarış olduğuna inanıyorum. Bütün camiaya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Avrupa'da da bu şampiyonluğumuzu taçlandırırız." dedi.

Şampiyon olduktan sonra takımı soyunma odası girişinde karşıladığını dile getiren Cengiz, şunları kaydetti:

"Başkanlığım süresince ilk defa soyunma odasına indim. Görev süremde takımla ne aynı otelde bulundum, ne aynı uçakta gittim. Sahneyi aktörlere bıraktım, biz perde gerisinde mutfakta elimizden gelini yaptık. Bütün, eza ve cefayı taraftarımız, teknik ekibimiz ve futbolcularımız çekti. Herkese teşekkür ediyorum, Galatasaray'a hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: TRT Spor, AA