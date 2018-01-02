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Buradasınız : » » SPK Başkanı Vahdettin Ertaş'ın görev süresi doldu

SPK Başkanı Vahdettin Ertaş'ın görev süresi doldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı olarak 2012 yılının aralık ayında göreve başlayan Vahdettin Ertaş'ın görev süresi 29 Aralık 2017 tarihinde doldu.

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SPK Başkanı Vahdettin Ertaşın görev süresi doldu

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş'ın görev süresi 29 Aralık 2017 tarihinde doldu.

SPK'nın resmi internet sitesindeki "Organizasyon Şeması"ndaki Kurul Başkanı bölümünden Ertaş'ın isminin ve fotoğrafının kaldırıldığı görüldü.

Kurul Başkanının Bakanlar Kurulu tarafından atandığını ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından atanan kişinin ve varsa kurul üyelerinin görevlerine başlayacaklarını ifade eden kaynaklar, bu sürecin çok fazla uzamasının beklenmediğini ifade etti.

Vahdettin Ertaş, ilgili Bakanlar Kurulu kararının 31 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından SPK Başkanlığı görevini Vedat Akgiray'dan devralmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: vahdettin ertaş, sermaye piyasası kurulu
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