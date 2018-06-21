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Sözleşmeli er Resul Bayrac tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiğ saldırıda yaralanan sözleşmeli er Resul Bayraci, Van'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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Sözleşmeli er Resul Bayrac tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Hakkari Çukurca'da 14 Haziran'da terör örgütü PKK tarafından 2. Hudut Tugay Komutanlığına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan Bayraci, Van'da tedavi gördüğü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehit Bayraci'nin naaşı bu gece gerçekleştirilecek törenin ardından memleketi Erzincan'a uğurlanacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Saldırı sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Haziran 2018 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: AA

Etiketler: Hakkari, Çukurca, PKK, Sözleşmeli er Resul Bayrac
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