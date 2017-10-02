Siyer Vakfınca, Hicri 1439 yılı boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği "Sözlerin En Güzeli, En Güzelin Sözleri" projesi tanıtıldı.

Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, Hazret-i Muhammed'in Müslümanlara bıraktığı ''Nebevi Miras"ın tam olarak anlaşılmaması nedeniyle İslam ümmetinin felaketler yaşadığını söyledi.

Yıldırım, "Bugün önümüzde bir duvar görüyorsak, değerlerimizle irtibatımızı sağlamlaştırarak, köklerimizle irtibatımızı kurarak bu duvarı yıkabiliriz." dedi.

Sünnetin, Müslümanın kimliği olduğunu belirten Yıldırım, "Sünnet, hayatı şekillendiren Peygamber mirasıdır. Koparılan her sünnet, Müslümanın bir kimliğini kopartıyor. Şer cephesi bunu çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı

Siyer Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, vakıf çalışmaları, gerçekleştirilecek etkinlikler ve projelerden bahsetti.

Kaya, Hicri 1439 yılında yapılacak etkinliklere de değinerek, çeşitli konularda derslerin yapılacağını kaydetti.

Proje kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında yer alan "Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın genel koordinatörü Mehmet Kaman da Hazret-i Muhammed'in örnek ahlakının toplumsal ve bireysel sorunların çözümündeki önemine işaret ederek, sinemayı bir tebliğ aracı olarak kullanıp bu örnekliği tüm nesillere ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.