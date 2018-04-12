Sözde "Ordu sıkıyönetim komutanı" hakim karşısına çıktı

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Kütahya'da tutuklu bulunan eski albay Yasin Ö. ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Duruşmada, sözde "Ordu sıkıyönetim komutanı" olduğu belirlenen Yasin Ö.hakkındaki tanık beyanları dinlenildi.

Tanık S.D. sanıkla Ankara'da arkadaş ortamında tanıştığını dile getirerek, 15 Temmuz gecesi sanıkla yazıştıklarının doğru olduğunu söyledi.

Sanığa 15 Temmuz akşamı "Bu durumdan haberin vardı." şeklinde mesaj atmasına ilişkin beyanda bulunan S.D, "Bu durumdan haberin var mıydı?" yazmak istediğini ve bu sırada yazımda eksiklik olduğunu iddia etti.

Yasin Ö. ile aynı gün telefonda da görüştüklerini kaydeden S.D, "Ankara'da neler olduğunu sordum. O da haberinin olmadığını, kendisinin de öğrenmeye çalıştığını belirtti. FETÖ üyesi olduğuna dair de bir şüphem olmamıştı" dedi.

Sanık Yasin Ö, "Ben tanığa 'Yok.' şeklinde yanıt verdim. Bilirkişi raporlarında mevcuttur. Haberleri izleyerek anlamaya çalıştığımı söyledim" şeklinde konuştu.

Tanık M.P. de Yasin Ö ile mesajlaştığını ancak sanığı fazla tanımadığını iddia etti.

Yasin Ö, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ve söz konusu yapı içerisinde bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA