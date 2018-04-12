  • 12 NISAN 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.1
    EURO 5.049
  • BIST 110100.7
    ALTIN 176.444
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sözde "Ordu sıkıyönetim komutanı" hakim karşısına çıktı

Sözde "Ordu sıkıyönetim komutanı" hakim karşısına çıktı

Ordu'da FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan örgütün Sözde "Ordu sıkıyönetim komutanı" olduğu belirlenen eski albayın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sözde &quot;Ordu sıkıyönetim komutanı&quot; hakim karşısına çıktı

Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Kütahya'da tutuklu bulunan eski albay Yasin Ö. ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Duruşmada, sözde "Ordu sıkıyönetim komutanı" olduğu belirlenen Yasin Ö.hakkındaki tanık beyanları dinlenildi.

Tanık S.D. sanıkla Ankara'da arkadaş ortamında tanıştığını dile getirerek, 15 Temmuz gecesi sanıkla yazıştıklarının doğru olduğunu söyledi.

Sanığa 15 Temmuz akşamı "Bu durumdan haberin vardı." şeklinde mesaj atmasına ilişkin beyanda bulunan S.D, "Bu durumdan haberin var mıydı?" yazmak istediğini ve bu sırada yazımda eksiklik olduğunu iddia etti.

Yasin Ö. ile aynı gün telefonda da görüştüklerini kaydeden S.D, "Ankara'da neler olduğunu sordum. O da haberinin olmadığını, kendisinin de öğrenmeye çalıştığını belirtti. FETÖ üyesi olduğuna dair de bir şüphem olmamıştı" dedi.

Sanık Yasin Ö, "Ben tanığa 'Yok.' şeklinde yanıt verdim. Bilirkişi raporlarında mevcuttur. Haberleri izleyerek anlamaya çalıştığımı söyledim" şeklinde konuştu.

Tanık M.P. de Yasin Ö ile mesajlaştığını ancak sanığı fazla tanımadığını iddia etti.

Yasin Ö, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ve söz konusu yapı içerisinde bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: ordu, mahkeme, FETÖ davası, fetö, darbe davası, darbe
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER