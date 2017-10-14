Sözde istihbaratçı ByLock'çu katibe 12 yıl hapis

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi ve örgütün sohbet gruplarından sorumlu olduğu ve istihbarat toplayıp üstlerine bilgi vererek "5A" diye tabir edilen grupta yer aldığı iddia edilen ByLock kullanıcısı eski katip Alpay Yılmaz, "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatı Harun Işık hazır bulunurken, sanık Alpay Yılmaz ise duruşmaya tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Geçen celse esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Yılmaz'ın "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetme" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etmişti.

Sanık Yılmaz, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, ByLock programını hiçbir şekilde kullanmadığını ve yüklemedğini ileri sürdü.

Dosyada üzerine atılı suçlamaların tanık beyanlarına dayandırıldığını öne süren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Tanık beyanları soyut ve belirsizdir. Tanıkların hepsi aslen başka dosyanın şüphelileridir ve etkin pişmanlıktan faydalanmak adına bu şekilde beyanda bulunmaktadırlar. Tüm tanıkların beyanları ByLock yükleme, görüşme, benimle tanışıklık veya kendi içlerinde ve birbirleriyle tanışma hususunda tamamen çelişki taşımaktadır. Birinin söylediğini ve tanıdığını diğeri tersini söyleyerek ifade etmekte ve tanımadığını açıklamaktadır. Bir kısım tanığın tüm beyanları ise tamamen duyuma dayalı, görgü ve bilgiden uzak, tahmin ve kanaatten oluşan ve sadece yorumlarını içeren açıklamalardır. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum."

Sanık avukatı Işık, esas hakkındaki savunmasında, tanıkların müvekkili hakkında çelişkili beyanlarının bulunduğunu ileri sürdü.

Tanıklardan birinin müvekkilinin örgüt içerisindeki kişilerden biri olduğunu söylediğini aktaran Işık, "Tanık, yöneticilikle ilgili hiçbir suçlama veya bilgi vermemiştir. İddianamede belirtildiği gibi bir elaman temin ettiği yönünde dosya kapsamında bilgi de bulunmamaktadır. Sanığın üst düzeyi yönetcilerle ByLock ile görüşme yaptığı yönünde bir suçlama bulunsa da ByLock listesinde bu manada üst düzey tabir edilecek kişi de yoktur. Dosya kapsamında örgüt yönetciliği veya örgüt üyeliğini ispatlayan hiçbir delil bulunmamaktadır. Sanık hakkında beraat ve tahliye kararı verilmesini talep ediyorum."

Sanık Yılmaz, son sözü olarak, "Türk Adaletine ve mahkemenin takdirine güveniyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Alpay Yılmaz'ın "Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.