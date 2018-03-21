Sözde "Ankara sıkıyönetim komutanı" savunma yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda yaşanan eylemlere ilişkin 330 kişi hakkında açılan davada sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda gördüğü davada sanıklar, avukatları ve bazı müşteki avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, "yurtta sulh konseyi" üyelerinden olduğu belirtilen, darbecilerin sözde atama listesinde "4. Kolordu Komutanı" ve "Ankara Sıkıyönetim Komutanı" olarak ismi geçen eski tümgeneral Osman Ünlü, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Yaklaşık 42 yıl boyunca asker olarak hizmette bulunduğunu, üzerine atılı suçlamaları işlemediğini savunan Ünlü, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Darbe girişiminden habersiz olduğunu iddia eden Ünlü, sözde atama listesinden haberinin olmadığını söyleyerek, darbecilerin kendisine kumpas kurduğunu iddia etti.

Ünlü, sözde atama listesinden olay akşamı Varol Aydın'ın kendisini araması ile haberi olduğunu, bunu ilk başta kabul etmediğini ve atama emrini teyit etmesi için Aydın'a talimat verdiğini anlattı. Aydın'ın atama emrini yazılı olarak kendisine iletmediğini belirten eski tümgeneral Ünlü, bir süre sonra kendisini sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden eski tuğgeneral Erhan Caha'nın aradığını, 4. Kolordu'ya bundan sonra gittiğini söyledi.

Ünlü, Caha ile aralarında geçen konuşmaya ilişkin, "Erhan Caha, 'Ben sizi Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden arıyorum, görev yerinize hareket ettiniz mi?' diye sordu. Caha'ya, 'Ne görevi, neler oluyor' dedim. Bunun üzerine Caha, bana ilgili emrin 4. Kolordu'da bildirileceğini söyledi" dedi.

"Gerekirse intihar ederim yine de vazgeçmem"

Ünlü, 4. Kolordu Komutanlığı'na giriş yapmadan önce o tarihte 4. Kolordu Komutanı olan Korgeneral Metin Gürak ile görüşmek istediğini ancak burada olmadığını, ardından kolordu içindeki 28. Mekanize Piyade Tugayı'na giderek burada bulunan Ali Kalyoncu ile görüştüklerini dile getirdi.

Firari Kalyoncu'nun kendisine atama emirlerini gösterdiğini, kendisinin emirlerin uygunsuz olduğunu söylediğini iddia eden Ünlü, bu hususun o esnada odada bulunanların beyanlarında da yer aldığını belirtti.

Darbe girişimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyondaki açıklamalarından öğrendiğini öne süren Ünlü, bundan sonra tekrar karşılaştığı Kalyoncu'ya eylemlerinden vazgeçmeleri ve dışarı çıkan askerleri birliğe çağırmasını istediğinde Kalyoncu'nun, "Gerekirse intihar ederim yine de vazgeçmem" dediğini söyledi.

Bulunduğu yerdeki kimseyi tanımadığından darbecilere müdahale edemediğini anlatan eski tümgeneral Ünlü, eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile görüşerek darbecilere operasyon yapabileceğini söylediğini, darbecileri vazgeçirmek için de TRT yayınına katılarak darbe girişimine karşı açıklama yaptığını aktardı.

"Yurtta sulh konseyi" üyeleri arasında da adının yer aldığını ancak listede adı geçen diğer isimlerle bir irtibatının bulunmadığını dile getiren Ünlü, konsey ve FETÖ üyesi olmadığını, darbe girişiminde bulunmadığını savunarak, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Kaynak: AA