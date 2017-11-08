  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Sözcü Gazetesi davasında Gökmen Ulu tahliye edildi

Sözcü gazetesi davasının tek tutuklu sanığı Gökmen Ulu tahliye edildi.

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Sözcü Gazetesi davasında Gökmen Ulu tahliye edildi

Sözcü gazetesi davasına İstanbul'da devam edildi.

Davanın ikinci duruşmasında imtiyaz sahibi ve firari sanık Burak Akbay’ın babası, Sözcü Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Kenan Kurtkaya ve mahkemeye görüntülü sistemle bağlanan İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray aralarında olduğu 9 tanık dinlendi.

Ertuğrul Akbay, kendisinin ve oğlunun FETÖ ile bir ilgisinin olmadığını savundu.

Mahkeme, davanın tek tutuklu sağını gazete muhabiri Gökmen Ulu’nun tahliyesine karar verdi.

Firari sanık Burak Akbay'ın yakalama kararının devamına hükmetti.

Mahkeme ayrıca tanık Fehmi Koru hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkarılmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.  

Kaynak: TRTHABER

Etiketler: sözcü gazetesi, dava, tahliye
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