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Soylu'dan banka soyguncusunu yakalayan uzman çavuşa tebrik telefonu

İçişleri Bakanı Soylu, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir banka şubesini soyan şüpheliyi takip ederek çaldığı parayla yakalayan Jandarma Uzman Çavuş Zorba'yı kutladı.

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Soyludan banka soyguncusunu yakalayan uzman çavuşa tebrik telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te banka şubesinden 10 bin liraya yakın parayı gasbeden şüpheliyi yakalayan Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Yunus Zorba ile telefonda görüştü. Soylu, görüşmede Zorba'yı tebrik etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de Uzman Çavuş Zorba'yı arayarak cesaretinden dolayı kutladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Osmaniye Mahallesi'ndeki bir banka şubesine, öğlen saatlerinde müşteri gibi gelen Ahmet K. içerideki bir kadını silahla rehin almış ve 9 bin 540 lira gasbederek kaçmıştı. Olay sırasında banka çevresinde bulunan Jandarma Uzman Çavuş Zorba, şüpheliyi takip ederek saklandığı inşaat halindeki binada gasbettiği parayla yakalamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Uzman Çavuş Yunus Zorba
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