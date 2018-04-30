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Söylemez Barajı 4. en büyük depolamaya sahip baraj olacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından münbit toprakları suya kavuşturacak Söylemez Barajı’nın sözleşmesi imzalandı.

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Söylemez Barajı 4. en büyük depolamaya sahip baraj olacak

Erzurum Köprüköy ilçesi sınırları dahilinde inşa edilecek Söylemez Barajı’nın göl alanı Köprüköy, Karayazı ve Tekman ilçelerini kapsıyor. Temelden 113 metre yüksekliğinde inşa edilecek tesis aynı zamanda DSİ tarafından silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) kemer tipinde yapılacak ilk baraj olma özelliği taşıyor.

Sulama ve enerji maksatlı olarak tesis edilecek Söylemez Barajı ile brüt 393 bin 910 bin dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak ve yaklaşık 220,57 milyon kilovatsaat enerji üretilecek.

Söylemez Barajı, 4. en büyük depolamaya sahip baraj olacak

Gövde hacmi yaklaşık 600 bin metreküp olan barajda 1,4 milyar metreküp su depolanacak. Söylemez Barajı, depolama hacmi bakımından inşa edilen barajlar içerisinde Ilısu, Yusufeli, ve Silvan Barajlarından sonra 4. en büyük depolamaya sahip baraj olacak.

Erzurum için büyük önem taşıyan Söylemez Barajı'nı en kısa zamanda hizmete alacaklarını söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, projeyle yöredeki münbit toprakların suya doyacağını ve çiftçilerin yüzlerini güldürmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Etiketler: söylemez barajı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ, Devlet Su İşleri
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