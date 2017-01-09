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Soydukları dükkanın sahibini yaralayıp kaçtılar

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde müşteri gibi girdikleri kuyumcu dükkanından 20 yüzük alan silahlı 3 kişi, iş yeri sahibini yaraladıktan sonra kaçtı.

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Soydukları dükkanın sahibini yaralayıp kaçtılar

Şahintepe Mahallesinde faaliyet gösteren kuyumcu dükkanına gelen 3 kişi, iş yeri sahibi Mahmut Özen'i (50) silahla yaraladı. Şüpheliler daha sonra tezgahta bulunan 20 yüzüğü alarak kaçtı.

Yaralanan Özen, esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Etiketler: Gaziantep, şahinbey, kuyumcu, yaralama, hırsızlık
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