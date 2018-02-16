Soyağacını sorgulayanların sayısı 8 milyonu aştı

E-devlet soyağacı sorgulama hizmeti, çalışmalar nedeniyle bir süre kapalı kalmıştı.

Sistem açılır açılmaz yine yoğun talep yaşandı. 1800'lü yıllara kadar soy kütüğünü öğrenmek isteyenler; bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonunun başına geçti, e-Devlet'e akın etti.

14 Şubat akşamı sistemdeki düzenlemeleri tamamlayan uzmanlar, soyağacı sorgulama ekranını yeniden hizmete açtı.

Sistemin dün gece saatlerinde açılmasıyla birlikte bu sabah 07.45'e kadar 8 milyon 141 bin 756 kişinin sorgulama yaptığı açıklandı.

Kaynak: DHA, TRT Haber