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Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Mardin'in Derik ilçesinde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

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Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Derik İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince internet üzerinden gerçekleştirilen açık kaynak araştırmalarında, sosyal paylaşım sitelerinden "yasa dışı örgüt propagandası"nda bulunduğu tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 2'sinin tutuklandığı, birinin de serbest bırakıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Terörle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır."

Etiketler: tutuklama, terör örgütü, sosyal medya, propaganda, Mardin, gözaltı
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