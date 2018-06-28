Sosyal medyadan terör propagandasına hapis cezası

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık İ.M. ve avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın sosyal paylaşım sitesinde PKK/KCK terör örgütünü meşru göstererek, bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan İ.M., sosyal medya hesabının çalındığını öne sürerek, "Benim hesabım çalınmıştı, ben de giriş yapabiliyordum. Bu tür paylaşımları görünce siliyordum. Bir süre sonra hesabıma hiç giriş yapamadım. Suçsuzum" dedi.

Mahkeme İ.M.'ye, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, sanığı tahliye etti.

Heyet, sanığın evinde yapılan aramada ele geçirilen silah ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına da hükmetti.

Kaynak: AA