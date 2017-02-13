Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Valiliğin yazılı açıklamasında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapıldığı iddiasıyla ilçenin Durusu, Taşlık, Yeşilalan ve Üçerli mahallelerinde 4 adrese operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda bir kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız av tüfeği, 34 fişek, ruhsatsız tabanca, örgütsel dokümanlar, 2 dizüstü bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.