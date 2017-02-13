  • 13 ŞUBAT 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Mardin'in Savur ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Valiliğin yazılı açıklamasında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapıldığı iddiasıyla ilçenin Durusu, Taşlık, Yeşilalan ve Üçerli mahallelerinde 4 adrese operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda bir kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız av tüfeği, 34 fişek, ruhsatsız tabanca, örgütsel dokümanlar, 2 dizüstü bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Etiketler: sosyal medya, terör propagandası, gözaltı
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