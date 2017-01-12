Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapar nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen N.P'nin 11 Ocak'ta Çukurca ilçesindeki ikametine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi. AA