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Buradasınız : » » Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapar nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen N.P'nin 11 Ocak'ta Çukurca ilçesindeki ikametine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi. AA

Etiketler: sosyal medya, terör propagandası, Hakkari, Çukurca
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