  • 23 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.76
    EURO 5.587
  • BIST 95348.94
    ALTIN 188.376
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıl hapis istemi

Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıl hapis istemi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ileri sürülen şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıl hapis istemi

Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli Ş.E. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, tutuksuz yargılanan şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yaptığı inceleme sonucu kabul edildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde şüphelinin, paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.

İddianamede savunmasına yer verilen şüpheli Ş.E. ise, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Şüpheli Ş.E.'nin 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: sosyal medya, PKK, Adana, kck, terör propagandası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER