Sosyal medyadan terör propagandasına 5 yıl hapis istemi

Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen tutuksuz şüpheli V.Ş. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan inceleme sonucu kabul edildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde V.Ş.'nin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK/YPG/YPJ'yi ve eylemlerini meşru gösterici tutum içinde bulunduğu belirtildi.

Şüpheli V.Ş.'nin 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: AA