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Sosyal medyadan terör propagandasına 11 gözaltı

Ankara'da sosyal medyada terör propagandası yaptıkları ve Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 11'i yakalandı

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Sosyal medyadan terör propagandasına 11 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada terör propagandası yaptıkları ve Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulundukları belirlenen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerden 11'i, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 7 zanlının aranmasına devam ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dalı, terör, sosyal medya, propaganda, ankara
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