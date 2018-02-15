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Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar yakalandı

Adıyaman'da sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde örgütsel yayın ve dijital materyal bulundu.

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Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde ikamet ettikleri belirlenen F.U, İ.T, U.Ç, İ.F. ve B.G'nin, sosyal paylaşım sitelerinden PKK/KCK terör örgütü lehine propaganda yaptıkları iddiasıyla operasyon düzenledi.

Terör Örgütü’nün kara propagandasına sosyal medyada tepki

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda söz konusu 5 kişi gözaltına alındı.

Evlerinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, örgütsel yayın ve dijital materyal bulunan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, sosyal medya, terör propagandası, Zeytin Dalı Harekatı
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