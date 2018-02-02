  • 02 ŞUBAT 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.744
    EURO 4.685
  • BIST 119148.02
    ALTIN 162.312
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Sosyal medyadan terör propagandası yapan 19 şüpheliye gözaltı kararı

Sosyal medyadan terör propagandası yapan 19 şüpheliye gözaltı kararı

Sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Sosyal medyadan terör propagandası yapan 19 şüpheliye gözaltı kararı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yapan şahısların deşifresine yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi.

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini öven ve “Zeytin Dalı Harekatı”nı bahane ederek Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı ve devlet büyüklerine karşı hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen toplam 19 şüpheliye operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda bu şahıslardan ise; 1 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli tutuklandı ve diğer 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diğer tespiti yapılan 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik bilgilerinin ise bulundukları diğer illere bildirildiği öğrenildi.

Öte yandan, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda internette sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK ve YPG’yi övücü paylaşımlar yaparak, terör proğagandaso yaptığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı.

Adli mercilere çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: terör propagandası, terör, sosyal medya, propaganda, gözaltı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER