Sosyal medyadan terör propagandası yapan 19 şüpheliye gözaltı kararı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik sosyal medyada terör propagandası yapan şahısların deşifresine yönelik olarak operasyonlar gerçekleştirildi.

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini öven ve “Zeytin Dalı Harekatı”nı bahane ederek Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı ve devlet büyüklerine karşı hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen toplam 19 şüpheliye operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda bu şahıslardan ise; 1 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli tutuklandı ve diğer 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Diğer tespiti yapılan 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik bilgilerinin ise bulundukları diğer illere bildirildiği öğrenildi.

Öte yandan, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda internette sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü PKK ve YPG’yi övücü paylaşımlar yaparak, terör proğagandaso yaptığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı.

Adli mercilere çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA