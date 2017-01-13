Sosyal medyadan terör propagandası: 4 tutuklama

Muş'ta, sosyal medyadan terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişinin, sosyal paylaşım sitelerinden paylaştıkları fotoğraf ve görüntülerle bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığını belirledi.
Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılar, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı. AA