  • 10 ŞUBAT 2017, CUMA

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Sosyal medyadan terör propagandası: 20 gözaltı

Elazığ'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı.

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Sosyal medyadan terör propagandası: 20 gözaltı

Elazığ merkez ile Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde düzenlenen operasyonda, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 20 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan 23 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Elazığ merkez ile Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların ikametlerindeki aramada, çok sayıda yasaklı yayın, ruhsatsız av tüfekleri ve dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adreslerinde bulunamayan 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Etiketler: Elazığ, karakoçan, sosyal medyadan terör propagandası
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