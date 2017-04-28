Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına yargı kararı

Elazığ'da sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak suçundan yargılanan sanık, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Hasan D. ve avukatı hazır bulundu.

Hasan D, savunmasında sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulunduğunu ve bunun suç olduğunu bilmediğini öne sürdü.

Savcı, mütalaasında, sanığın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden içerikler ve teröristlerin fotoğraflarını paylaşması nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından, sanığa 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi.