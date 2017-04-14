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Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına ceza

Elazığ'da sosyal medya hesabından PKK terör örgütünün propagandası yapmak suçundan yargılanan 5 tutuklu sanığa toplam 12 yıl 2 ay 6 gün hapis cezası verildi.

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Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına ceza

Elazığ'da sosyal medya hesabından PKK terör örgütünün propagandası yapmak suçundan yargılanan 5 tutuklu sanığa toplam 12 yıl 2 ay 6 gün hapis cezası verildi.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ayrı ayrı yargılanan tutuklu sanıklar HDP il yöneticisi Osman Görgülüler, Yusuf Koç, Bilan Yergin, Tekin Karadoğan ve Hasan Döner ile avukatları hazır bulundu.

Mahkemede, Görgülüler, savunmasında beraatini talep etti.

Savcı, mütalaasında, sanığın sosyal medyada "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, yaptığı paylaşımlarından birinde dağa çıkmayı özendirdiği için Görgülüler'e 1 yıl 3 ay, diğer sanıklar Koç ve Karadoğan'a 2 yıl 4 ay 3'er gün, Yergin ve Döner'e de 3 yıl 1 ay 15'er gün olmak üzere toplam 12 yıl 2 ay 6 gün hapis cezası verdi.

Etiketler: Elazığ, sosyal medya hesabı, terör
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