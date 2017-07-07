  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Sosyal medyadan provokasyona gözaltı

Eskişehir'de, sosyal medya üzerinden halkı Suriyeli mültecilere karşı kışkırtıp, kanunsuz eyleme davet ettiği öne sürülen şüpheli, yakalandı.

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Sosyal medyadan provokasyona gözaltı

Eskişehir'de, sosyal medya üzerinden halkı Suriyeli mültecilere karşı kışkırtıp, kanunsuz eyleme davet ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden Suriyeli mültecilere karşı kışkırtıcı ve nefret söylemi içeren paylaşımlar yaparak vatandaşları kanunsuz eyleme davet ettiği ileri sürülen kişinin Y.Y'yi olduğunu belirledi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan Y.Y, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, bahse konu etkinlik sayfasında suç unsuru paylaşım yapan 7 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Etiketler: eskişehir, sosyal medya, provokasyon
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